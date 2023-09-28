Великолукские лучницы взяли бронзу на Кубке генпрокурора

14:13, 28 сентября 2023, ПАИ

Великолукские лучницы Ника Снеткова, Милана Мурзина и Елена Захаренкова стали бронзовыми призёрами Кубка генпрокурора по стрельбе из блочного лука, который проходит в Москве с 24 по 29 сентября. Об этом стало известно из прямой трансляции, которую организует российская федерация стрельбы из лука.

В первой серии великолучанки отстреляли ровно, показав две десятки, три девятки и одну восьмёрку, а вот спортсменки из Ярославской области смогли лишь один раз попасть в десятку. Второй выстрел так и вовсе пришёлся в пять баллов, а завершающий в семь. По итогам первой серии преимущество великолучанок составляло целых семь очков.

Во второй серии преимущество удалось развить до десяти очков. Но вот в третьей серии спортсменки из Ярославской области смогли собраться и показали целых четыре десятки подряд, а в конце стрельнули на 7 и 8 баллов. Спортсменки из Псковской области уверенно и планомерно стреляли не ниже 9, приближая свою победу.

В завершающей серии Елена Захаренкова допустила небольшую помарку и попала в семёрку, но этого и близко не хватило спортсменкам из Ярославской области, чтобы догнать великолучанок. Финальным выстрелом Нике Снетковой достаточно было попасть в мишень.

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