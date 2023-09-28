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Общество

МегаФон объединил в киноподписке более половины рынка видеосервисов

В подписке «МегаКино» от МегаФона появились ещё два онлайн-кинотеатра: Wink и more.tv. Теперь в одном предложении собраны сразу шесть видеосервисов, вместе занимающих более половины российского рынка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото предоставлено ПАО «Мегафон»

Два популярных видеосервиса добавлены к уже доступным в «МегаКино» «Иви», Okko, START и PREMIER. Расширение предлагаемого контента не повлияло на цену подписки. Не поменялся и принцип её работы: зрители могут в моменте пользоваться одним кинотеатром из шести, а свой выбор при желании изменить.

Теперь «МегаКино» охватывает более половины кино- и телепродукции, доступной онлайн в России. Согласно оценке J’son & Partners за 2022 год, суммарно шесть онлайн-кинотеатров из «МегаКино» занимают около 54 % российского рынка по объёму выручки и свыше 40 % – по количеству подписчиков.

«Мы рады, что к нашей подписке «МегаКино» присоединились такие гранды онлайн-видео, как Wink и more.tv. Теперь нашим абонентам доступно сразу шесть онлайн-кинотеатров с самым широким из возможных выбором видеоконтента, при этом цена такой подписки – как если бы он платил только за один видеосервис. Мы верим, что такой способ наиболее выгоден для зрителя. По сути, наш абонент платит только за то, что смотрит, всегда имея возможность переключиться на любой другой кинотеатр из меню «МегаКино»», – отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

Wink входит в топ-3 российских видеосервисов по числу подписчиков и объединяет в себе онлайн-кинотеатр и интерактивное ТВ. В эксклюзивной линейке Wink Originals больше 20 проектов, в том числе «Фишер», «Балет», «Ухожу красиво», «Мёрзлая земля», «Актрисы». В подписке «МегаКино» от Wink доступно свыше 120 телеканалов (включая архив ТВ-программ), а также 27 тысяч фильмов и сериалов.

more.tv – лидер по выручке от продажи прав на originals, под брендом more originals вышли сериалы «Библиотекарь», «Трудные подростки», «Happy End», «Чики» и другие. Платформа открывает доступ к эксклюзивным продуктам от Hulu – стримингового сервиса, принадлежащего The Walt Disney Company. В подписке «МегаКино» от more.tv доступен 131 ТВ-канал, а также семь тысяч фильмов и сериалов.

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