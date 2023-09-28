Стимулирующую выплату заслуженным работникам установили в Псковской области

14:38, 28 сентября 2023, ПАИ

Заслуженные работники региона в ряде отраслей бюджетной сферы – аграрии, строители, коммунальщики, лесники, журналисты, спортсмены и тренеры, а также заслуженные наставники будут получать ежемесячную стимулирующую выплату. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Аналогичная надбавка к зарплате уже была ранее установлена для педагогов, медиков, работников культуры искусства, спасателей и пожарных. Теперь решением депутатского корпуса на сентябрьской сессии расширенное положение появилось в законе «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области».

Надбавка за звание заслуженного работника в размере пяти тысяч рублей будет устанавливаться по основному месту работы при условии, что присвоенное звание соответствует должностным обязанностям.

Дополнительные затраты областного бюджета на реализацию новой правовой нормы ориентировочно оцениваются в три миллиона рублей ежегодно.