Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

ФК «Луки-Энергия» выбыл из борьбы за Кубок России по футболу

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» уступил красноярскому «Енисею» в матче 1/32 финала Кубка России по футболу со счётом 1:2. Матч прошёл в Великих Луках на стадионе «Экспресс». Об этом сообщается в группе великолукского клуба в соцсети «ВКонтакте».

ФК «Луки-Энергия» выбыл из борьбы за Кубок России по футболу. Фото: Елена Костюкович

На 55-й минуте игрок «Луки-Энергия» Даниил Шабалин открыл счёт в матче. Но уже через три минуты «Енисей» отыгрался, а ещё через две вышел вперёд.

«Два разных тайма. В первом тайме игра была осторожная с нашей стороны, но были хорошие атаки, могли забивать. Гол раскрыл игру во втором тайме. После него испугались сами себя, потому что быстрый ответ сразу же со стандартного положения. Силёнок не хватило в эпизоде. Но в целом стоит поблагодарить болельщиков. Игра была очень интересная, мы старались. Прошли хороший путь, но, к сожалению, для нас он закончился», – отметил главный тренер великолукской команды Сергей Осадчук на послематчевой пресс-конференции.

«Если в целом по Кубку России – это удовлетворительный результат. Очень тяжело в «Пути регионов» играть клубам второго дивизиона, потому что это очень энергозатратно», – заключил главный тренер Сергей Осадчук.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 сентября 2023

Осенний кубок по спортивной ловле рыбы разыграют в Пскове
28 сентября 2023

ФК «Луки-Энергия» выбыл из борьбы за Кубок России по футболу
28 сентября 2023

Великолукские лучники стали серебряными призёрами Кубка генпрокурора
28 сентября 2023

Великолукские лучницы взяли бронзу на Кубке генпрокурора
28 сентября 2023

Илья Силаев стал бронзовым призёром Кубка генпрокурора по стрельбе из лука
28 сентября 2023

Более 70 млн рублей направят на оснащение умной спортплощадки в Пскове
28 сентября 2023

Фестиваль ГТО среди госслужащих пройдёт в Псковской области
28 сентября 2023

Памятный турнир по кикбоксингу прошёл в Великих Луках

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...