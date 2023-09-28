ФК «Луки-Энергия» выбыл из борьбы за Кубок России по футболу

17:13, 28 сентября 2023, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» уступил красноярскому «Енисею» в матче 1/32 финала Кубка России по футболу со счётом 1:2. Матч прошёл в Великих Луках на стадионе «Экспресс». Об этом сообщается в группе великолукского клуба в соцсети «ВКонтакте».

На 55-й минуте игрок «Луки-Энергия» Даниил Шабалин открыл счёт в матче. Но уже через три минуты «Енисей» отыгрался, а ещё через две вышел вперёд.

«Два разных тайма. В первом тайме игра была осторожная с нашей стороны, но были хорошие атаки, могли забивать. Гол раскрыл игру во втором тайме. После него испугались сами себя, потому что быстрый ответ сразу же со стандартного положения. Силёнок не хватило в эпизоде. Но в целом стоит поблагодарить болельщиков. Игра была очень интересная, мы старались. Прошли хороший путь, но, к сожалению, для нас он закончился», – отметил главный тренер великолукской команды Сергей Осадчук на послематчевой пресс-конференции.

«Если в целом по Кубку России – это удовлетворительный результат. Очень тяжело в «Пути регионов» играть клубам второго дивизиона, потому что это очень энергозатратно», – заключил главный тренер Сергей Осадчук.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».