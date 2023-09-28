Всероссийский студенческий корпус спасателей ПсковГУ объявляет набор

16:08, 28 сентября 2023, ПАИ

Студентам Псковского государственного университета предлагают стать частью Всероссийского корпуса спасателей в ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Университетский отряд проводит систематическую работу, направленную на обучение молодёжи основам безопасной жизни и спасательного дела, подготовку различных категорий граждан к действиям в сложных и чрезвычайных ситуациях, развитие добровольчества в ЧС. Все студенты-спасатели проходят специальную подготовку для оказания квалифицированной помощи специальным службам при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Членство в отряде подойдёт тем, кто хочет участвовать в гуманитарных миссиях, спасательных операциях, научиться оказывать первую помощь, правильно действовать при пожаре и участвовать в поиске пропавших людей.

Чтобы стать частью команды, необходимо заполнить заявку здесь.