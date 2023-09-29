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Общество

Финальный книгоквиз прошёл в псковском «Лофте»

Финальный книгоквиз клуба «Краски интеллекта» в рамках проекта «Букбар» прошёл 23 сентября в креативном пространстве «Лофт». Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Заключительный книгоквиз клуба «Краски интеллекта» в рамках проекта «Букбар» прошёл 23 сентября. Фото: креативное пространство «Лофт»

Всего в квизе приняло участие шесть команд. Мероприятие состояло из шести раундов, в которые вошли вопросы на знание современной и классической литературы, с выбором ответа и на логику. Кроме того, организаторы придумали новый этап под названием «Саундтрек», в котором гостям было необходимо отгадать произведение по музыке из его экранизации.

  • Заключительный книгоквиз клуба «Краски интеллекта»
    Фото: Креативное пространство «Лофт»
  • Заключительный книгоквиз клуба «Краски интеллекта»
    Фото: Креативное пространство «Лофт»
  • Заключительный книгоквиз клуба «Краски интеллекта»
    Фото: Креативное пространство «Лофт»
  • Заключительный книгоквиз клуба «Краски интеллекта»
    Фото: Креативное пространство «Лофт»
  • Заключительный книгоквиз клуба «Краски интеллекта»
    Фото: Креативное пространство «Лофт»
  • Заключительный книгоквиз клуба «Краски интеллекта»
    Фото: Креативное пространство «Лофт»
  • Заключительный книгоквиз клуба «Краски интеллекта»
    Фото: Креативное пространство «Лофт»
  • Заключительный книгоквиз клуба «Краски интеллекта»
    Фото: Креативное пространство «Лофт»

«На игре разгорелись нешуточные страсти, накал между командами порой приходилось гасить ведущему, но этим и замечателен подобный формат», – отметили в «Лофте». По итогам всех раундов победителем книгоквиза в четвёртый раз стала команда «Прелестные триумфаторы».

«Спасибо всем, кто ходил на наши книгоквизы и принимал участие в других мероприятиях литературного проекта «Букбар». Это был прекрасный год, в рамках которого нам удалось провести 22 ярких мероприятия. Надеемся, что в ближайшем будущем проект возродится в каком-то новом формате», – подытожили организаторы. 

Отметим, что проект «Букбар» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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Финальный книгоквиз прошёл в псковском «Лофте»

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