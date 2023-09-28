Писатель, пришедший к вере. Мемориальную доску Владимиру Курносенко открыли в Пскове

16:58, 28 сентября 2023, ПАИ

В среду в Пскове прошло торжественное открытие памятной доски писателю-прозаику Владимиру Курносенко. Решение о её установке было принято Псковской городской Думой ещё в декабре 2022 года. Доска установлена на доме № 21 на Октябрьском проспекте, где Курносенко жил с 1995 по 2002 год.

На торжественную церемонию приехали близкие, друзья и коллеги Курносенко, в том числе его сестра, литературный агент и искусствовед Нина Литварь, внук Роман, скульптор, один из авторов мемориальной доски, член Союза художников Санкт-Петербурга Вадим Несветов. В открытии приняли участие начальник управления культуры администрации Пскова Дмитрий Яковлев, заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьёв, член Союза писателей России Валерий Мухин и другие. Друг писателя, заслуженный артист России Сергей Попков прочитал собравшимся рассказ Владимира Курносенко «Красота».

Чин освящения мемориальной доски провёл настоятель храма Сергия Радонежского с Залужья иерей Константин.

«Я радуюсь сегодня и надеюсь, что радуюсь со всеми вами – жителями этого города и этого дома, – поблагодарила всех собравшихся за участие Нина Литварь. – Коротко могу сказать, что Владимир проделал очень большой и трудный жизненный путь и в результате пришёл к вере. Он в то время работал на скорой помощи, поэтому спасал не только души, но и буквально жизни. Брат жил в этом доме, в 36-й квартире. Именно здесь был написан его знаменитый роман «Евпатий».

Владимир Курносенко был не только признанным мастером рассказа, высоко оценен был и его последний роман «Совлечение бытия». А в 2017 году свет увидел большой сборник, который получил государственную премию в номинации «Лучшая книга 2016 года».

Поблагодарил за возможность создать мемориальную доску для такого прекрасного писателя и человека скульптор Вадим Несветов.

«Вместе с архитектором, членом Союза архитекторов Санкт-Петербурга, заслуженным архитектором Санкт-Петербурга Леонидом Копыловским мы серьёзно подошли к работе над этим монументальным произведением, – подчеркнул скульптор. – Проект получился довольно длительный, сложный. Глубокая личность, сложный писатель, интересный. Было волнительно делать работу для прекрасного исторического города Пскова».

День под знаком Курносенко

Чествование писателя Владимира Курносенко открытием доски не завершилось. В этот же день в 16:00 в здании Детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова прошёл литературно-музыкальный вечер, который собрал в тесном кругу близких, друзей, творческую интеллигенцию города и юных исполнителей. Также присутствующие могли ознакомиться с выставкой, на которой были представлены личные вещи, дневники и фотографии писателя. Здесь экспонируется его трость и соломенная шляпа, печать врача и старый мобильный телефон, а главное – его книги.

Заместитель генерального директора Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова Екатерина Ануфриева подчеркнула, что сотрудники библиотеки рады быть сопричастными к сохранению наследия писателя.

«Творчество этого писателя стоит знать, стоит читать его книги. Мы очень рады, что практически все произведения Владимира Владимировича, которые когда-либо выходили, есть в нашей библиотеке», – подчеркнула Екатерина Ануфриева.

Завершая мероприятие, начальник управления культуры администрации Пскова Дмитрий Яковлев подчеркнул, что весь день прошёл под знаком Курносенко.

«Мы открыли замечательную мемориальную доску и по праву считаем, что это настоящее произведение искусства, – отметил он. – Я не понаслышке знаю, как непросто давалось это решение и ещё сложнее его реализация. И когда мы сегодня на Дмитровском кладбище возлагали цветы к могиле поэта, мы договорились о том, что у нас в Пскове появится ещё одно памятное место в Шабанах. И мы приложим все усилия для того, чтобы в нашей краеведческой библиотеке открылся кабинет писателя Владимира Владимировича Курносенко».

Дмитрий Яковлев выразил уверенность в том, что это удастся сделать, поскольку уже заканчивается реконструкция здания бывшего кинотеатра «Октябрь», в котором и будет располагаться краеведческая библиотека, что «там мы найдём место, где сможем по достоинству оценить то творчество, которое Владимир Владимирович подарил всем нам».

От управления культуры Дмитрий Яковлев вручил Нине Литварь благодарственное письмо и памятный сувенир.