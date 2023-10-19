Псковский комплекс Shelon расширяет производство

11:41, 19 октября 2023, ПАИ

В лесопромышленном комплексе Shelon в посёлке Дедовичи Псковской области производят пиломатериалы не только из хвойных, лиственных, но и ценных древесных пород, а также термомодифицированную продукцию.

«После термической обработки доска полностью преображается: древесина меняет свой состав и приобретает свойства, которых не хватает обычному дереву», – рассказал исполнительный директор ЛПК Shelon Василий Калиниченко. По его словам, древесина сохраняет свою геометрию, не усыхает, не разбухает, становится недоступной для плесени, паразитов и вредителей, хвойные породы перестают смолоточить. При этом готовая доска – это полностью экологически чистый товар.

В комплекс Shelon также входит лесной питомник «Экополис», на территории которого выращивают саженцы с закрытой корневой системой хвойных и декоративных растений, в том числе и для лесовосстановления. В этом году на территории двух районов Псковской области (Невельского и Дедовичского) высадили 300 тысяч хвойных растений на площади свыше 100 гектаров.

Лесозавод «Судома» (входит в состав ЛПК Shelon) планомерно расширяет ассортимент и развивает существующие направления. В 2021 году был открыт цех по производству мебельного щита, черновой и чистовой мебельной заготовки. В 2022-м завод расширил производство термодревесины: объём вырос вдвое, до 1000 кубометров в месяц. Эти решения позволили заводу начать выпуск новых изделий для мебельной и строительной индустрий и увеличить глубину переработки сырья.

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