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Общество

Черепаху спасли из канализации в Бежаницах

Домашнюю черепаху спас из канализации в Бежаницах работник водоканала Евгений Алексеев. Об этом сообщает газета «Сельская новь».

Черепаху спасли из канализации в Бежаницах. Фото здесь и далее: газета «Сельская новь»

«С жалобами на забившуюся канализацию к нам обратились жители дома № 5б на улице Дружбы, – рассказал Евгений Алексеев. – Оказалось, что виной затора стала домашняя черепаха. Сколько она там плавала, непонятно, потому что, когда мы её достали, она была уже очень грязная и в наростах. Моя жена отмывала её несколько часов».

Сотрудник предприятия забрал черепаху домой и подарил её сыну. Как рассказал Евгений Алексеев, животное уже несколько раз пыталось сбежать.

«Мы ещё не придумали имя новому питомцу, но думаем над вариантами из мультфильма про черепашек-ниндзя», – отметил он. Случаи, когда в канализации находят что-то необычное, по словам сотрудника водоканала, происходят не впервые.

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