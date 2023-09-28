Черепаху спасли из канализации в Бежаницах
Домашнюю черепаху спас из канализации в Бежаницах работник водоканала Евгений Алексеев. Об этом сообщает газета «Сельская новь».
«С жалобами на забившуюся канализацию к нам обратились жители дома № 5б на улице Дружбы, – рассказал Евгений Алексеев. – Оказалось, что виной затора стала домашняя черепаха. Сколько она там плавала, непонятно, потому что, когда мы её достали, она была уже очень грязная и в наростах. Моя жена отмывала её несколько часов».
Сотрудник предприятия забрал черепаху домой и подарил её сыну. Как рассказал Евгений Алексеев, животное уже несколько раз пыталось сбежать.
«Мы ещё не придумали имя новому питомцу, но думаем над вариантами из мультфильма про черепашек-ниндзя», – отметил он. Случаи, когда в канализации находят что-то необычное, по словам сотрудника водоканала, происходят не впервые.
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