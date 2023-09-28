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Общество

Псковского педагога можно поддержать в голосовании Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2023»

Стартовало интернет-голосование в рамках Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2023». В финале Псковскую область представляет абсолютный победитель регионального этапа, учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей № 4» в Пскове Иван Марченко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: официальный сайт правительства Псковской области

Ознакомиться с видеовизиткой псковского участника и отдать за него свой голос можно с помощью чат-бота в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/write-30558759.

Программа позволяет единожды проголосовать за одного из 89 финалистов конкурса. С помощью фильтров можно выбрать регион и визитную карточку педагога.

Голосование продлится до 3 октября.

Следить за новостями о конкурсе «Учитель года России – 2023» можно в официальном сообществе конкурса в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что Всероссийский профессиональный конкурс «Учитель года России» проводится в 34-й раз. Отборочные соревнования проходили в каждом регионе страны. В финал вышли 90 учителей, в том числе педагоги из четырёх новых субъектов России и победитель конкурса «Учитель года заграншкол МИД России – 2023».

Проект запущен по поручению Владимира Путина. Организаторами выступают Минпросвещения России и Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» при поддержке коммуникационного сервиса «Сферум».

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