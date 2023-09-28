Опубликована визуализация проекта благоустройства территории Плюсской районной библиотеки

19:16, 28 сентября 2023, ПАИ

Визуализацию инициативного проекта благоустройства территории Плюсской районной центральной библиотеки опубликовали в газете «Плюсский край».

Проект был подготовлен инициативной группой, состоящей из работников библиотеки. Идея его реализации зародилась в ходе капитального ремонта здания. В завершении всех работ территория нуждается в благоустройстве, создании более комфортных условий для обслуживания читателей. В данный момент она неухоженная, говорится в сообщении.

Но реализация инициативного проекта позволит создать комфортную и эстетическую среду для приятного времяпровождении на свежем воздухе, подчеркнули в газете.

«Мы благодарны жителям поселка Плюсса за помощь, активность и неравнодушие к месту, в котором они живут! Скоро проект будет представлен в администрацию Плюсского района», – поделились сотрудники районной библиотеки.