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Общество

Концерт «В стиле MTV» пройдёт в Псковском колледже искусств

Эстрадный концерт «В стиле MTV» состоится в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова 29 сентября в 18:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото: Псковский колледж искусств

Вниманию зрителей будут представлены лучшие мировые хиты 90-х и нулевых годов в исполнении студентов специальности «музыкальное искусство эстрады» (преподаватели – Марина Курчавова, Екатерина Камалова, Олеся Селивёрстова) и участников народного коллектива – ансамбля эстрадного танца «Сувенир БИТ» (руководитель – Ольга Урукова), рассказала руководитель проекта, преподаватель колледжа искусств Ирина Галковская.

Также в концерте примет участие молодой педагог и блогер Тимофей Никогосов (Тима Бичевский), который является автором идеи программы и её визуального оформления.

Популярные музыкальные хиты Кайли Миноуг, Леди Гаги, Шер, Селин Дион, Деми Ловато и Бритни Спирс, зажигательные танцы и необычная форма ведения концерта перенесут публику в атмосферу рубежа XX–XXI веков, зарядит позитивными эмоциями и хорошим настроениям, отметили в колледже.

Руководители проекта также подчеркнули, что выбор темы концерта неслучаен, ведь ровно 25 лет назад, в ночь с 25 на 26 сентября 1998 года, в России начал своё вещание крупнейший музыкальный канал MTV.

Концертный зал музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова находится на улице Воеводы Шуйского, 2. Вход на концерт свободный.

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