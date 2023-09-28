Концерт «В стиле MTV» пройдёт в Псковском колледже искусств
Эстрадный концерт «В стиле MTV» состоится в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова 29 сентября в 18:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.
Вниманию зрителей будут представлены лучшие мировые хиты 90-х и нулевых годов в исполнении студентов специальности «музыкальное искусство эстрады» (преподаватели – Марина Курчавова, Екатерина Камалова, Олеся Селивёрстова) и участников народного коллектива – ансамбля эстрадного танца «Сувенир БИТ» (руководитель – Ольга Урукова), рассказала руководитель проекта, преподаватель колледжа искусств Ирина Галковская.
Также в концерте примет участие молодой педагог и блогер Тимофей Никогосов (Тима Бичевский), который является автором идеи программы и её визуального оформления.
Популярные музыкальные хиты Кайли Миноуг, Леди Гаги, Шер, Селин Дион, Деми Ловато и Бритни Спирс, зажигательные танцы и необычная форма ведения концерта перенесут публику в атмосферу рубежа XX–XXI веков, зарядит позитивными эмоциями и хорошим настроениям, отметили в колледже.
Руководители проекта также подчеркнули, что выбор темы концерта неслучаен, ведь ровно 25 лет назад, в ночь с 25 на 26 сентября 1998 года, в России начал своё вещание крупнейший музыкальный канал MTV.
Концертный зал музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова находится на улице Воеводы Шуйского, 2. Вход на концерт свободный.
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