60% псковичей положительно относятся к инициативным коллегам – опрос

21:18, 28 сентября 2023, ПАИ

60 % псковичей положительно относятся к инициативным коллегам, сообщает сервис SuperJob по итогам опроса, проведённого среди экономически активного населения города.

Большинство респондентов позитивно относятся к инициативным сослуживцам, но при этом нередко оговариваются, что лишь в том случае, если у них самих не прибавляется работы от подобных инициатив.

37 % опрошенных отметили, что в их компании излишне активных сотрудников не любят. По их мнению, чужая инициатива может не только вызвать раздражение от того, что реализовывать её придётся всем, но также зависть и ревность.

Чем моложе псковичи, тем больше они расположены к деятельным коллегам и инициативному руководству. Старшее поколение же чаще придерживается правила, что реализация должна ложиться на инициатора.