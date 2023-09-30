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Общество

60% псковичей положительно относятся к инициативным коллегам – опрос

60 % псковичей положительно относятся к инициативным коллегам, сообщает сервис SuperJob по итогам опроса, проведённого среди экономически активного населения города.

Большинство респондентов позитивно относятся к инициативным сослуживцам, но при этом нередко оговариваются, что лишь в том случае, если у них самих не прибавляется работы от подобных инициатив.

37 % опрошенных отметили, что в их компании излишне активных сотрудников не любят. По их мнению, чужая инициатива может не только вызвать раздражение от того, что реализовывать её придётся всем, но также зависть и ревность.

Чем моложе псковичи, тем больше они расположены к деятельным коллегам и инициативному руководству. Старшее поколение же чаще придерживается правила, что реализация должна ложиться на инициатора.

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