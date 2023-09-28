Новосибирская труппа представила спектакль «Котлован» в Пскове

22:56, 28 сентября 2023, ПАИ

Спектакль по повести Андрея Платонова «Котлован» в постановке Антона Фёдорова представил новосибирский театр «Старый дом» в рамках XXX Пушкинского театрального фестиваля в Псковском академическом театре драмы имени Пушкина 26 и 27 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.



Фото: Псковский академический театр драмы имени Пушкина



Фото: Псковский академический театр драмы имени Пушкина



Фото: Псковский академический театр драмы имени Пушкина



Фото: Псковский академический театр драмы имени Пушкина



Фото: Псковский академический театр драмы имени Пушкина



Фото: Псковский академический театр драмы имени Пушкина



Фото: Псковский академический театр драмы имени Пушкина



Фото: Псковский академический театр драмы имени Пушкина















«Платонов в театре – это для многих людей вещь невероятная: как можно такой сложный, многосмысловой текст перевести на сценический язык? Но и у режиссёра Антона Фёдорова тоже очень непростой, очень интересный, многослойный режиссёрский язык. И в этой работе творческие методы Платонова и Фёдорова сплавились, и это дало нам нечто третье. То, что происходит на сцене, находит отклик в каждом сидящем в зале. Не погрузиться в этот спектакль, метафорический, разноплановый, музыкальный, с тонким интеллигентным юмором, просто невозможно. Свои спектакли Антон Фёдоров ставит о людях и для людей. Я надеюсь, что зрители Пскова сами в этом убедились», – подчеркнула директор новосибирского театра Наталья Ильина.

Напомним, спектакль в июне этого года выпустил главный режиссёр театра «Старый дом» Антон Фёдоров, известный театральный режиссёр и художник, чьи спектакли идут в Москве, Воронеже, Казани, Омске и других городах. Спектакль «Морфий» Антона Федорова в Псковском театре драмы – двукратный лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска».

ХХХ Пушкинский театральный фестиваль завершится в Пскове 28 сентября.

Ознакомиться с программой фестиваля и купить билеты можно по ссылке.

Пушкинский театральный фестиваль проходит при поддержке правительства Псковской области.