Заготавливать капусту на зиму советует сегодня народный календарь

07:15, 29 сентября 2023, ПАИ

29 сентября отмечается память святой Евфимии Всехвальной, жившей в III – начале IV века в Халкидоне, пишет calend.ru.

В этот день на Руси ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима. Чем больше жира наросло на кости глухаря или утки – тем сильней будут морозы. Смотрели и на другие приметы. Если на Ефимию (Евфимию) тепло и сухо, то зима придет поздно и будет мягкой. А если в этот день слышали гром – ждали бесснежную зиму.

В это время продолжали заготавливать капусту на зиму. Главным образом, ее квасили. Квашеная капуста была отличным дополнением к столу, ведь это просто кладезь витаминов. К капусте нередко добавляли яблоки, морковь, клюкву и бруснику – кому что больше нравится.