Единый стандарт школьной медицины планируют разработать в России

08:46, 29 сентября 2023, ПАИ

Общий стандарт школьной медицины намерены разработать в России. Соответствующее обращение вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила зампреду правительства Татьяне Голиковой, пишут «Известия».

«При сохранении порядка принятия решения регионом об организации деятельности медицинских кабинетов и работе школьных врачей их деятельность должна быть стандартизирована на федеральном уровне и обеспечивать единый подход для реализации этой важной работы», – рассказала Ирина Яровая.

По ее словам, это решит проблему размытых требований к медработникам в школах. Нововведения также предполагают, что специалистов будут принимать в штат медучреждений вместо образовательных. При этом закрепление школьных врачей за медучреждениями обеспечит более высокий и справедливый уровень оплаты и будет привлекать на эту работу более высококвалифицированных специалистов, добавила парламентарий.

Сегодня школы в России по действующим правилам не обязаны набирать в штат медработников, такая норма носит лишь рекомендательный характер. Общие требования к охране здоровья учащихся закреплены в законе, но эта работа также возложена на само образовательное учреждение, а не на медицинское. Так, учебные организации вправе набирать в свой штат медработников, но при этом единые стандарты к компетенции школьных врачей не определены, как и нормы их деятельности.