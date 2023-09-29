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Общество

Международная онлайн-платформа для игры в шахматы появится в России

В России создадут новую международную онлайн-платформу для игры в шахматы. Она будет называться Chess.ru, кроме сайта будут доступны приложения для мобильных платформ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на разработчиков.

Фото: ПАИ

«Онлайн-аудитория русскоязычных пользователей шахмат сейчас превышает 1 млн. Chess.ru создается как онлайн-платформа для игры и обучения игре в шахматы по лекалам уже известных передовых мировых платформ», – сообщил генеральный директор АО «Чесс.ру» и владелец онлайн-платформы Chess.ru Павел Осипов.

Одной из ключевых сложностей, с которыми столкнулись онлайн-шахматы, особенно профессионального уровня, – это читерство (использование шахматных движков во время игры). Поэтому разработчики планируют применять системы, основанные на искусственном интеллекте, которые позволяют анализировать партии и определять нечестную игру.

Сайт планируют запустить в марте 2024 года. В проект намерены привлекать известных российских гроссмейстеров, но об условиях такого взаимодействия пока говорить преждевременно, сообщили разработчики.

Как рассказали авторы платформы, домен Chess.ru был приобретен в этом сентябре за 2,7 млн рублей.

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