Более 20 докладчиков выступят на краеведческих чтениях в Порхове

08:14, 29 сентября 2023, ПАИ

Научно-практическая конференция «XVIII Порховские краеведческие чтения» откроется в Порхове сегодня, 29 сентября, и продлится до 1 октября. Об этом сообщает районная газета «Порховский вестник».

Краеведческие чтения в этом году пройдут в помещениях районного Дома культуры. После приветствия участников представители начнут работу в секциях. Запланировано посещение участниками конференции мемориальной комнаты Б. П. Калачева, возложение цветов к мемориальной доске К. А. Чеховича, к памятнику Б. П. Калачева.

Всего на данный момент заявлено выступление 25 докладчиков из Санкт-Петербурга, Пскова, Саратова, Сольцов, Порхова, Опочки и других городов.