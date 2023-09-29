Виртуальное путешествие в Псковскую область смогут посетить гости на ВДНХ

09:21, 29 сентября 2023, ПАИ

Виртуальное путешествие в Псковскую область совершат посетители выставочной экспозиции, которую представит регион на Международной выставке-форуме «Россия». Мероприятие стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ключевой интерактивной зоной экспозиции региона выступит уменьшенная копия Варлаамовской башни – одной из знаковых башен ансамбля Псковской крепости. Внутри нее будет расположена зона отдыха и просмотра иммерсивного мультимедийного контента про культуру и традиции Псковского края.

Встречать посетителей стенда будут исторические личности региона – князь Александр Невский и Святая равноапостольная княгиня Ольга.

Стенд Псковской области расскажет об уникальном культурном и историческом значении региона, познакомит с его достопримечательностями и передовыми современными проектами, реализованными в самых различных отраслях.

Псковская область станет активным участником и «Ярмарки регионов», где представит свои имиджевые изделия, изделия народных художественных промыслов, ремесел и локальных брендов. Концепция ярмарки включает несколько разных тематических пространств: «Универмаг», «Вкусы России», проект «Русский стол», зону российских брендов одежды и пространство региональных товаров для дома. В каждый из вышеперечисленных проектов ярмарки Псковская область представит своих аутентичных производителей и ремесленников.

Отдельным направлением ярмарки выступят фермерские продукты. К участию приглашены региональные производители молочной продукции, сыра, мясных и рыбных деликатесов, чая, кондитерских изделий, шоколада, меда, джема, варенья и др.

«Программа мероприятий Псковской области в рамках выставки-форума «Россия» обещает быть обширной, многоотраслевой и будет включать мероприятия самой разной направленности и тематики. Ответственные исполнители со стороны региона – Фонд инвестиционного развития Псковской области и комитет по экономическому развитию и инвестиционной политики Псковской области», – отметили в пресс-службе областного правительства.

Выставка-форум «Россия» будет проходить по решению президента Российской Федерации Владимира Путина и продлится до середины апреля 2024 года. Свои экспозиции готовят все 89 российских регионов. Они расскажут о важнейших достижениях в разных отраслях за последние годы.

Кроме того, участвовать в Международном форуме будут органы власти, общественные организации и крупные корпорации, представители иностранных государств. В программе предусмотрены образовательные, деловые, культурно-развлекательные мероприятия.