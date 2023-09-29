Ситуацию с ОРВИ и гриппом обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая ситуации с ОРВИ и гриппом в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.
Об актуальной ситуации с сезонной заболеваемостью, прогнозах на ближайшее время, штаммах гриппа, вариантах профилактики и вакцинации рассказывает главный внештатный эпидемиолог комитета по здравоохранению Псковской области, заведующая эпидемиологическим отделением Псковской областной инфекционной клинической больницы Ирина Семёнова.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
29 сентября 2023
Максим Решетников в Пскове проводит совещание с регионами, посвященное предварительным итогам летнего турсезона
29 сентября 2023
Михаил Ведерников - о выставке «Российский Север»: Очень хороший, яркий и нужный для региона проект