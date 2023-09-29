Максим Решетников в Пскове проводит совещание с регионами, посвященное предварительным итогам летнего турсезона

11:01, 29 сентября 2023, ПАИ

Совещание с регионами в формате ВКС проходит в правительстве Псковской области под руководством министра экономического развития Максима Решетников сегодня, 29 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы собрались в широком составе, чтобы подвести предварительные итоги турсезона. Для многих регионов сезон ещё не закончился, но поскольку страна большая, где-то завершается летний сезон, а буквально через пару недель мы начинаем готовиться к зимнему сезону. Предлагаю обменяться мнениями, подвести итоги, и я думаю, что через 3-4 недели будем открывать зимний сезон, ставить задачи на следующий этап»,- отметил Максим Решетников.

На совещании присутствовали представители Минэкономразвития, заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова. По видеосвязи выступили представители субъектов РФ

Максим Решетников в ходе совещания подчеркнул, что стратегическая цель для развития внутреннего туризма - до 2030 года до 140 млн поездок.

Для этого, отметил глава Минэкономразвития, во-первых, необходимо продолжать развитие номерного фонда. Вторая задача — транспортная инфраструктура и доступность поездок. И третья — развитие новых точек притяжения для туристов в регионах.

Традиционно популярными направлениями для путешественников остаются Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградской области, Татарстан, Крым, Свердловская, Тюменская, Нижегородской области.

«Лидером этого года стал Дагестан, где показатель вырос в семь раз, что объясняется и увеличением числа авиарейсов в республику, и развитием номерного фонда, и, конечно, расширением статистического наблюдения: большинство средств коллективного размещения попало в него», - сказал Максим Решетников.