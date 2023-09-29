Ещё два ТОС появятся в Пскове

11:01, 29 сентября 2023, ПАИ

Границы двух территорий, на которых будет осуществляться территориальное общественное самоуправление, определили депутаты Псковской городской Думы на 15-й сессии сегодня, 29 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Утверждённые ТОС – это «Красноармейская, 31а» и «Улица Детская, 1».

Напомним, что около 800 общественных и дворовых территорий благоустроили псковские ТОС за пять лет. Кроме того, грантовую поддержку ТОС в Псковской области увеличат до 110 млн рублей в следующем году.