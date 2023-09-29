Герои современной России. Ни один народ не может жить обособленно – Меружан Вермишян

13:55, 29 сентября 2023, ПАИ

Начиная рассказ о народе, первым делом представляешь себе образ былинного героя. А уж армянам, поверьте, геройства не занимать! Чего только стоят три маршала и один адмирал Советского Союза. О том, как армяне обрели свою судьбу на Псковщине, как интегрировались в местную среду и при этом сохранили этнические корни, рассказал ПАИ в рамках проекта «Герои современной России» председатель Псковской региональной общественной правозащитной организации «Армянская община «Урарту» Меружан Вермишян.

Наш собеседник убеждён, что героями не рождаются – ими становятся. И каждый из них, как и наш рассказчик, – это обычные люди, принявшие решение жить достойно. Только вот свои рекорды они ставят прежде всего в области неравнодушия и человечности, а не для Книги Гиннесса.

У истоков

– Как вы оказались в Пскове? Какова ваша роль в становлении и развитии армянской общественной организации «Урарту»?

– Я приехал в Псков после службы в Советской армии в мае 1983 года. Меня пригласил сюда двоюродный брат. Я всем говорю, что мы строителями были всегда, ведь мы строили различные объекты в районе. А это одна из самых созидательных профессий. В 90-е годы я создал фирму по производству обоев, однако вместе с развалом Советского Союза исчезло и моё дело. Со временем мы запустили производство полимерных изделий, и до сих пор я занимаюсь его развитием. Женат на местной скобарке. У нас есть сын. Вот, пожалуй, и вся моя биография.

– Расскажите об истории армянской общины в Пскове. Каковы её основополагающие цели? Какие традиции вы стремитесь развивать?

– Я участвую во всех делах общины «Урарту» с момента её официальной регистрации в мае 1999 года. Начинал как член совета общины и уже 13 лет возглавляю общину. А у истоков её создания стоял Мкртич Левонович Давтян.

Когда в городе и области появилось достаточное количество армян, чтобы вести их интеграцию с местным населением, мы решили создать общественную организацию. Нашими основными задачами были содействие в юридических вопросах и изучении языка, консультации и оказание экономической помощи. Всё это давало возможность людям почувствовать себя гражданами этого города и страны, чтобы они могли найти работу и своим трудом и знаниями помогать региону. Естественно, мы занимались вопросами получения гражданства через консульство Армении в Ленинграде и миграционную службу в Пскове. Выполняли правозащитную функцию. Словом, наша основная задача была помочь интегрироваться в общество.

Мы давали консультации, как себя вести, чтобы ты был признан обществом и находился в рамках законодательства Российской Федерации. Ведь если ты стремишься стать гражданином России, значит, ты должен его знать и соблюдать.

– Когда был самый большой приток армянского населения?

– В 1988 году многие армяне были вынуждены переселяться в связи с разрушениями, которые принесло землетрясение. В 90-е годы, после Бакинских событий, как только Армения оказалась в блокаде вследствие конфликта, пошла очередная волна беженцев. Нашей задачей было помочь этим обездоленным людям, тем более что они официально не имели статуса беженца.

Здесь помогают всем

– Какова сейчас численность общины? Растёт ли армянская диаспора Псковской области? С какими сложностями сталкиваются переселенцы во время адаптации?

– По нашим данным, по всей области проживает не более четырёх тысяч армян. В нашей организации состоит около 90 человек. Независимо от того, являются они членами общественной организации или нет, все обращаются к нам. И не только армяне, кстати. Приходят за помощью представители разных народов, и мы, естественно, не отказываем ни в чём. Не имеем права. Не может обособленно жить ни один народ. Не может!

Псковщина – это самый русский регион. В России, пожалуй, нет больше таких областей, где 95 % населения – русские. Такие данные были в последней переписи. Белорусов и украинцев – 2 %, а мы составляем совсем уж маленькое число. И, надо сказать, численность сокращается. По данным последней переписи населения, численность армян сократилась почти на 300 человек.

– Какие традиции сохраняете и какие новые проекты реализуете со своей командой?

– Будет преступлением, если мы самый древний из алфавитов – армянский – предадим забвению. Верховный Патриарх и Католикос всех армян Вазген І ещё в 1976 году захотел увековечить деяние создателя армянской письменности Месропа Маштоца и создал золотой армянский алфавит. Это редкое явление. Мы знаем, что алфавитов не более восьми в мире и один из них – армянский. Соответственно, язык и литературу на этом языке мы должны обязательно сохранить и приумножить. Так что одной из основных задач у нас всегда было обеспечение деятельности школы.

Наши основные уставные задачи – сохранение языка, культуры и традиций. Поэтому мы общиной открыли прекрасный культурно-просветительский центр, на базе которого действует школа. Надо отметить, что она была открыта ещё в 2001 году, но потом были периоды, когда она прекращала свою деятельность, а 10 сентября 2023 года вновь возобновила свою работу. Занятия посещают 84 ребенка, одна ученица – русская: девочка сама захотела учиться у нас.

Здесь предусмотрены также помещения для ансамбля и будет небольшая библиотека: привезём 200-300 книг на армянском языке. Но основная деятельность – это, конечно, воскресная школа.

Что касается образования, очень примечательный факт: педагогический институт в Ереване носит имя Валерия Брюсова. Мы чтим его до сих пор. Более того, мы гордимся, ведь он оказал большую помощь в переводе произведений армянских писателей на русский язык. А наша школа носит имя армянского классика Ованеса Туманяна. Кстати, наш алфавит был создан в пятом веке. Так что мы должны сохранить наш древнейший язык и культуру.

Но в то же время мы говорим нашим землякам о том, что надо учить великую русскую культуру, язык Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Блока, ведь взаимное проникновение обогащает.

Созидатели

– В каких сферах деятельности чаще всего задействованы представители армянской диаспоры в Пскове? Есть ли среди них представители творческих профессий, политики, военные, спортсмены, которые отметились высокими достижениями?

– Наша сфера – это дорожное строительство, строительство и общепит. У нас очень много людей работает в органах МВД, есть врачи, адвокаты, преподаватели и даже сотрудники администрации и депутаты. Наши представители есть во многих видах спорта: это борьба, кикбоксинг, армрестлинг и, конечно же, шахматы. А в культурной сфере наша гордость – ансамбль армянского танца «Зангезур», в котором занимается более 50 детей разных возрастных групп.

– Одно из важных выражений на армянском – «цавт танем», в переводе на русский – «беру на себя твою боль». Что вы вкладываете в понятие «герой современной России»? Есть ли среди членов вашей организации люди, которых по праву можно называть героями?

– Армяне – не только трудолюбивый народ. Они могут в сорокаградусную жару класть асфальт, а если надо, встанут на защиту Родины. Когда читаешь, сколько было героев Советского Союза нашей маленькой национальности, – удивляешься! Только маршалов Советского Союза из Армении было трое!

И среди участников СВО, безусловно, есть армяне. Они, как и их сослуживцы разных национальностей, скромные парни, которые честно выполняют свой долг за ленточкой. Но сегодня, конечно же, мы не можем не вспомнить о военнослужащем Псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии – 18-летнем Давиде Арутюняне, который ценой собственной жизни спас своего товарища.

Считаю, что патриотизм должен быть истинным. Надо взращивать в молодёжи чувство Родины и всячески помогать своей стране, чем ты только можешь, – словом или делом.

Твори добро

– Ваша организация осуществляла много благотворительных акций. Волонтёрское движение сохранило свои обороты?

– Долгие годы наша община организовывала новогодние ёлки для ребят, но с приходом коронавируса эту деятельность мы были вынуждены свернуть. Потом наша организация активно подключилась к оказанию содействия беженцам из Луганска и Донецка. Вообще, мы стараемся не афишировать эту работу, ведь делаем это не ради пиара. Но, к сожалению, в обществе даже на добрые дела порой находятся критиканы.

Конечно, сейчас ребята серьёзно помогают СВО. Неслучайно община получила благодарственное письмо правительства Псковской области. Буквально 12 августа передали воинскому подразделению очередную партию помощи, закупленную на средства членов нашей организации. И эту работу, несомненно, продолжим.

– Какие традиции вы стараетесь сохранить и привить молодому поколению?

– Я помню, как мальчишками мы ждали Новый год, потому что у нас была традиция ходить по домам с конфетами в кармане. И мы угощали, и нас, конечно. Среди наиболее популярных праздников, которые дошли до сегодняшних дней, – Трндез. Это языческий праздник, когда новобрачные или влюблённые, держась за руки, загадывают желание и прыгают через огонь.

С песнями, танцами, играми и обливанием водой проходит ещё один полюбившийся всем летний праздник – Вардавар, учреждённый в честь Преображения Господня. Обижаться или проявлять недовольство нельзя, потому что считается, что в этот день вода обладает целебной силой. Люди дарят друг другу розы, а влюблённые юноши пускают в небо голубей.

Мы с радостью наблюдаем за праздниками других народов и участвуем в них. Но как армянин могу сказать, что мы не хотим менять уклад нашей жизни.

Поскольку армяне испытывали геноцид, в нашем генетическом коде присутствует некая печаль. Хотя армяне очень любят праздновать, а армянские застолья – это что-то!

Хорошо, когда всё есть!

– Удаётся ли в Пскове побаловать себя национальными блюдами? Есть ли фирменные рецепты блюд, которые сохраняются в вашей семье? Какие блюда псковской кухни вам полюбились за годы жизни здесь?

– Я часто привожу следующий пример взаимопроникновения культур и традиций. Когда я в 1983 году 21-летним парнем приехал в Псков, меня больше всего удивило то, что шашлык жарили на костре. Я не выдержал, подошёл и объяснил, что так мясо только сжечь можно. А сейчас попробуй местному человеку плохой шашлык дать! Также не все знали, что такое маслины и что их можно есть. И это уже не говоря о бастурме и прочем. Сейчас с этим уже нет проблем. Можно приготовить и дома, и в кафе найти любимые блюда. Хорошо, когда всё это есть!

Можно услышать спор, чья долма. Её считают своей и грузины, и армяне, и греки. У каждого народа это блюдо своё. Можно готовить десятки блюд: хаш – это хашлама, или ваш горячий холодец, а бастурму ещё называют «сушёная корова».

Моё самое любимое блюдо – кюфта. Его надо готовить из свежей немороженой говядины, а мясо предварительно хорошенько отбить, отварить и только потом добавить сливочное масло и кушать. Какая вкуснятина! Зато к селёдке под шубой за сорок лет, что здесь живу, никак привыкнуть не могу. Пельмени – это вкусно! Обожаю любую рыбу и солёные грибы. Словом, надо обязательно устраивать встречи за дружеским столом!

Досье:

Меружан Вермишян – председатель армянской общины в Псковской области «Урарту». Член Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при правительстве Псковской области. Участник благотворительных и социальных проектов.

Только факты:

Давид Арутюнян погиб в ходе спецоперации на Украине 1 марта, не дожив до своего 19-летия всего несколько дней.

В составе 344-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии он был направлен для участия в спецоперации на территории Донецкой и Луганской народных республик.

1 марта колонна, в составе которой следовал рядовой Давид Арутюнян, попала под мощный обстрел артиллерии противника. В результате самоходная артиллерийская установка была подбита и потеряла ход. Арутюнян не растерялся: выяснив, что механик-водитель ранен и потерял сознание, взял командование боевой машиной на себя. Он вытащил раненого товарища из машины и понёс его в укрытие, прикрывая своим телом. По пути Давид Арутюнян получил несколько осколочных ранений в спину. Превозмогая боль, он сумел добраться с потерявшим сознание товарищем до укрытия и спас его. Однако полученные Давидом Арутюняном ранения оказались смертельными.

За мужество и отвагу гвардии рядовой Давид Арутюнян посмертно награждён орденом Мужества.

А вы знали?

Одна из главных черт армян – это дружелюбие и приветливость.

У армян особые отношения с соседями. Они могут быть ближе родственников. Все ходят друг к другу в гости, отмечают вместе праздники.

Армения – первая страна, принявшая христианство в качестве государственной религии. Это произошло в 301 году, но появилось христианство в Армении ещё раньше. Армяне относятся к Армянской апостольской церкви, основанной апостолами Фаддеем и Варфоломеем – первыми проповедниками христианства в стране.

Национальный символ Армении – гора Арарат. Именно к ней пристал Ноев ковчег.

У армянского языка свой алфавит. Его создал Месроп Маштоц в 405–406 годах. Изначально в нём было 36 букв, в XI веке добавились ещё две. Буквы имели и числовые значения – они были в ходу до XVII века. Последняя, 39-я, буква вошла в армянский алфавит в XX веке, хотя использовалась и до этого.

Армению мы называем именно этим словом, потому что оно пришло из латыни. Но армяне на своём языке называют страну «Айастан», армянский язык – «айерен», а про себя армянин скажет «ай». По самой распространённой версии, армяне так назвали страну, язык и самих себя в честь прародителя всех армян Айка Наапета.

Нынешняя столица Армении – Ереван. Был основан в 782 году до н. э., что делает его старше Рима на 29 лет.

Знаменитый художник-маринист И. К. Айвазовский был крымским армянином.