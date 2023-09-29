Врач-ортодонт Кристина Меева станет гостьей программы «Анамнез»

13:08, 29 сентября 2023, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 29 сентября, в 14:00. Собеседником ведущих станет врач-ортодонт детского отделения Псковской городской поликлиники Кристина Меева.

Зачем нужен правильный прикус? Можно ли «запрограммировать» красивые, ровные зубы? Когда нужно обращаться к ортодонту? Пластинки, брекеты и прочие железки – в чём разница, что эффективнее? Можно ли получить ровные зубы бесплатно в псковской поликлинике?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез». Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».