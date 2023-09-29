Два псковских проекта победили в спецконкурсе Президентского фонда культурных инициатив

13:14, 29 сентября 2023, ПАИ

Два проекта Псковской области получат федеральную поддержку по итогам специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Благотворительный фонд развития Псковской области Святой равноапостольной княгини Ольги с помощью средств гранта в размере более 4,3 млн рублей планирует организовать патриотический мультимедийный спектакль «Псков – город-воин», приуроченный к 80-летию освобождения города от немецко-фашистской оккупации.

В спектакле расскажут о 36 месяцах и 13 днях, которые пришлось пережить псковичам в оккупации, и о битве за освобождение, которая вписала в историю имена героев. Преемственность поколений будет выражена демонстрацией подвигов героев-псковичей того времени и нынешних участников спецоперации.

Ещё один проект, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, посвящён туризму и литературному творчеству писателя и критика Валентина Курбатова.

На средства гранта в размере около 500 тысяч рублей Псковская региональная общественная организация «Равные возможности» планирует создать аудиоспектакль-экскурсию «Прогулка с Курбатовым». В его основу лягут цитаты из произведений Курбатова, его мысли, высказывания о Пскове. Спектакль познакомит жителей и гостей города с творчеством критика и с основными достопримечательностями города, в котором он жил и творил.

Любой житель и гость Пскова, скачав приложение на телефон, сможет пройти по маршруту пешком, и смартфон сам начнёт рассказ при приближении к достопримечательности. Эти рассказы будут звучать вовремя, к месту, будут интересными и увлекательными, обещают создатели проекта.