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Общество

Новый выпуск онлайн-журнала «PROсемью» презентуют в ПсковГУ

Служба семейного консультирования «Содействие», созданная в Псковском государственном университете в рамках национального проекта «Образование», запустила новый проект – онлайн-журнал «PROсемью». Об этом сообщается в группе службы в социальной сети «ВКонтакте».

В журнале каждый месяц выходят публикации, посвящённые вопросам и темам, касающимся семьи.

30 сентября в 11:00 состоится презентация восьмого выпуска: «Страхи, вымышленные (фобии), причины и что делать. Депрессия как следствие суицидального намерения». Модератором встречи станет психолог, начальник психологической службы УФСИН по Псковской области Виктория Сымитка.

На встрече поговорят о причинах появления фобий, причинах возникновения депрессии, а также типах суицидальных намерений.

Подписка на журнал оформляется один раз на все выпуски. Подписаться на онлайн-журнал можно по ссылке.

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