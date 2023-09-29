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Спорт

Подведены итоги первенства Пскова по волейболу среди школьниц

Подведены итоги первенства Пскова по волейболу среди девушек сборных команд общеобразовательных учреждений. Групповой этап прошёл с 18 по 20 сентября, а финальные игры проводились с 21 по 27 сентября. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»

Отметим, что соревнования проходили в зачёт спартакиады «Школьные игры». В турнире приняло участие 16 команд. 

Первое место занял лицей экономики и основ предпринимательства № 10. Второе место досталось команде школы № 24. Замкнули тройку лидеров спортсменки Псковского педагогического комплекса.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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