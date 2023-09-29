Дорогу ремонтируют на улице Льва Толстого в Пскове

15:21, 29 сентября 2023, ПАИ

Ремонт дороги на улице Льва Толстого начался в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.



Фото: телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: телеграм-канал Бориса Елкина





«Приступили к третьему контракту на ремонт дорог картами. Сегодня снимают старый асфальт на самых разбитых участках улицы Льва Толстого на отрезке от пересечения с объездной дорогой под виадуком до переулка Медведово», – отметил Борис Елкин.

Кроме того, в очереди на ремонт находятся два перекрёстка: улиц Шоссейной и Алмазной, улиц Максима Горького и Розы Люксембург.