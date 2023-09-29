Дорогу ремонтируют на улице Льва Толстого в Пскове
Ремонт дороги на улице Льва Толстого начался в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
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Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
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Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
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Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
«Приступили к третьему контракту на ремонт дорог картами. Сегодня снимают старый асфальт на самых разбитых участках улицы Льва Толстого на отрезке от пересечения с объездной дорогой под виадуком до переулка Медведово», – отметил Борис Елкин.
Кроме того, в очереди на ремонт находятся два перекрёстка: улиц Шоссейной и Алмазной, улиц Максима Горького и Розы Люксембург.
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