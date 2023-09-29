Объекты Псковского музея-заповедника появились на марках «Почты России»

16:17, 29 сентября 2023, ПАИ

Четыре марки из серии «Культурное наследие России» с изображением памятников архитектуры Псковской области вышли в почтовое обращение. На почтовых марках изображены Покровская башня, Поганкины палаты, Приказная палата и Дом Ксендза Псковского музея-заповедника, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

К выпуску марок «Почта России» изготовила штемпель специального гашения для Москвы и Пскова. Поставить оттиски художественного штемпеля на почтовые марки можно сегодня, 29 сентября, в центральном почтовом отделении 180000 Пскова на улице Советской, 20.

«Мы с удовольствием откликнулись на инициативу «Почты России» принять участие в таком замечательном проекте. Объекты, которые находятся в управлении Псковского музея-заповедника, хранят память о великих временах и событиях. И я убеждена, что событие сегодняшнего дня тоже войдёт в историю, так как ценители филателии не обойдут своим вниманием выход почтовых марок с памятниками, которые являются одними из самых узнаваемых в Пскове», – отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.