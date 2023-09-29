47 тысяч избирателей в Псковской области проголосовали дистанционно благодаря российской разработке

15:49, 29 сентября 2023, ПАИ

Более 47 000 жителей Псковской области приняли участие в едином дне голосования дистанционно. Это почти четверть от всех проголосовавших на выборах губернатора и в органы местного самоуправления региона. Работоспособность инфраструктуры федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) обеспечивало ПАО «Ростелеком».

На дистанционное голосование подали заявления более 52 000 человек — 10% от общего числа избирателей в регионе. Явка на ДЭГ составила 91% от зарегистрировавшихся псковичей. Это лучший показатель среди 24 регионов страны, в которых проводилось онлайн-голосование. Наиболее активно с помощью интернета делали свой выбор псковичи в возрасте от 30 до 50 лет. Самым старшим избирателем, зарегистрировавшимся на ДЭГ, стала 97-летняя жительница региона.

«В Псковской области второй год подряд используется дистанционное электронное голосование. Это очень удобная дополнительная форма волеизъявления, которая была впервые применена у нас на выборах в Псковскую городскую Думу в 2022 году. А в 2023 году ДЭГ применялось уже на всей территории региона. Мы отметили, что избиратели, которые в прошлом году опробовали этот способ голосования, в этом году также воспользовались именно этой возможностью, плюс они посоветовали своим родственникам и друзьям использовать этот ресурс. Несомненно, избирательная комиссия Псковской области будет подавать заявку на участие в ДЭГ и на предстоящую кампанию по выборам президента Российской Федерации. Это очень удобно, когда из любой точки страны можно проголосовать на важнейших выборах в нашей стране. Это повысит интерес со стороны молодых избирателей и увеличит явку на выборы», — сказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

В день голосования было зафиксировано свыше 30 тысяч атак на веб-сервисы ДЭГ и более 15 попыток сложных нацеленных воздействий на инфраструктуру. Все попытки киберзлоумышленников были успешно отражены, негативного влияния на работу портала зафиксировано не было. Инфраструктура системы расположена в нескольких центрах обработки данных, входящих в крупнейшую геораспределенную сеть дата-центров в России. Все инженерные элементы, включая энерго- и холодоснабжение, телекоммуникационные трассы, системы пожаротушения и мониторинга, а также каналы связи между площадками зарезервированы, что соответствует уровню надежности Tier III. Благодаря этому дата-центры обеспечивают бесперебойную работу федеральной системы ДЭГ даже во время ремонтных работ.

«Система ДЭГ — полностью российская разработка, которую мы развиваем в соответствии со стратегией импортонезависимости. Сервис гарантирует безопасный доступ с любого подключенного к интернету устройства, конфиденциальность и надежную защиту информации благодаря использованию криптографических алгоритмов шифрования. Мы рады, что псковичи оценили удобство системы и голосовали онлайн», — сказала директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Tier — международно признанное руководство для классификации и оценки надежности и доступности центров обработки данных. Уровень Tier III предусматривает возможность ремонта, профилактических работ и модернизации без отключения оборудования и остановки работы дата-центра.