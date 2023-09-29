Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О правилах охоты на приграничной территории напомнили жителям Псковской области

Гражданам, которые охотятся на приграничной территории Псковской области в пределах Гдовского, Печорского, Палкинского, Пыталовского, Красногородского, Себежского, Невельского и Усвятского районов, напомнили о необходимости соблюдения правил пограничного режима. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

«Осуществление хозяйственной, промысловой и иной деятельности, в том числе охоты, в пятикилометровой полосе местности вдоль государственной границы возможно только в светлое время суток и только на основании разрешения пограничных органов или подразделений пограничных органов», – отметили в пресс-службе.

Для охоты в остальной части пограничной зоны не позднее чем за трое суток граждане или организации обязаны письменно уведомить об этом пограничный орган или его подразделение.

Пограничное управление напоминает гражданам, что при пребывании в пограничной зоне запрещается:

  • находиться в стометровой полосе местности, прилегающей к государственной границе (на суше – круглосуточно, на озёрном и речных участках с наступлением тёмного времени суток (с захода до восхода солнца);
  • вести разговоры с лицами, находящимися на территории сопредельного государства, принимать от них или передавать им какие-либо вещи, предметы (грузы) или сигналы;
  • вести стрельбу из любого вида оружия в направлении территории сопредельного государства;
  • осуществлять фото- и видеосъёмку пограничных нарядов, пограничных знаков, инженерно-технических сооружений, других объектов Пограничного управления, в том числе с использованием беспилотных воздушных судов;
  • повреждать, уничтожать и (или) портить установленные предупреждающие знаки, инженерно-технические сооружения, линии связи и коммуникации, технику и вооружение, другие объекты Пограничного управления, а также осуществлять какие-либо действия в отношении них.

Нарушение установленных правил пограничного режима влечёт за собой административную ответственность.

Заявления на получение разрешения на ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне, а также пропуска в пограничную зону, могут подаваться в форме электронных сообщений на адрес электронной почты Пограничного управления – pu.pskovobl@fsb.ru, через интернет-портал «Госуслуги», путём направления почтовых отправлений в адрес Пограничного управления: индекс 180019, Псков, улица Инженерная, 113, а также личного обращения в бюро пропусков Пограничного управления (режим работы: понедельник, среда, пятница с 10:00 до 13:00).

Контактные телефоны для получения дополнительной информации:

– (8 8112) 69-82-67, 69-82-51 (бюро пропусков Пограничного управления ФСБ России по Псковской области);

– (8 81148) 2-42-20 (дежурный отдел в Печорах);

– (8 81147) 2-18-05 (дежурный отдел в Пыталово);

– (8 81140) 2-27-97 (дежурный отдел в Себеже).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 сентября 2023

Здоровье зубов ребёнка обсудили на «Серебряном дожде». Главное
29 сентября 2023

Опубликована программа Праздника псковского пирога
29 сентября 2023

В Великих Луках прошёл первый в России луковый фестиваль
29 сентября 2023

Бабье лето всё? Когда в Пскове ждать похолодания 
29 сентября 2023

В Пскове всё больше детей стали обращаться к врачу-ортодонту – эксперт
29 сентября 2023

В эфир вышел 132-й выпуск «Псковского телеграма»
29 сентября 2023

Псковским родителям объяснили, как часто нужно водить ребёнка к стоматологу
29 сентября 2023

Семь псковских проектов номинированы на окружной этап премии Russian Event Awards

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...