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Общество

Бабье лето всё? Когда в Пскове ждать похолодания 

Тёплая погода в Псковской области закончится в эти выходные, сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

Фото: ПАИ

«Бабье лето заканчивается, и начинается осень. Мы ожидаем, что у нас в субботу, вероятнее всего, на большей части территории области будут кратковременные дожди», – пояснила метеоролог.

Максимальная температура днём будет от 16 до 21 градуса. Ветер юго-западный и западный.

«Такая же погода (но дождей будет поменьше) сохранится в воскресенье. Затем температурный фон будет постепенно понижаться: сначала будет в районе 15–20 градусов, затем 13–18 градусов, ночные – в районе 2–7 градусов», – рассказала Тала Нещадимова.

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