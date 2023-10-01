Что популярнее у туристов – Самолва или нацпарк «Себежский», рассказала эксперт

11:56, 01 октября 2023, ПАИ

Как часто посещают Ремдовский заказник и нацпарк «Себежский» и с чем связана их популярность, в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала директор нацпарка Надежда Подоплёкина.

В сравнении с прошлым годом, по её словам, увеличился поток на территории нацпарк «Себежский» и немного снизился в Ремдовском заказнике.

Как рассказала директор нацпарка, в сентябре 2022 года нацпарк принял около 1 300 человек, в этом году цифра увеличилась в три раза – до порядка 3 500 человек в сентябре. А вот в Ремдовском заказнике в сравнении с прошлым годом туристический поток немного снизился.

Напомним, Ремдовский заказник, расположенный в Псковской области, находится на месте Ледового побоища. После создания там монумента «Александр Невский с дружиной» место стало популярнее у туристов. «Однако большая часть мероприятий прошла, а новизна улетучилась, и мы начали работать в плановом режим», – отметила Надежда Подоплекина.

В этом году в Себежском парке также начала работать зелёная зона. «Это наш «Зелёный квартал», где создана система шести экотроп, которые предполагают возможность индивидуального посещения семьями: они приезжают, считывают QR-коды, берут интерактивные листы, скачивают треки и самостоятельно гуляют по этим тропам», – сказала Надежда Подоплёкина.

Кроме того, по её словам, сейчас появилось большое количество школьных групп, которые посещают зелёную зону. Ребята специально приезжают в выходные дни. На данный момент есть регулярные заявки экскурсионных групп из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Великих Лук. Они достаточно активно приезжают с экскурсионными целями специально на экотропы.

«В целом динамика неплохая, и если в 2022 году две территории посетило 66 тысяч 320 человек, Ремдовский – 39 582 человека, то в этом году по итогам девяти месяцев нацпарк «Себежский» посетило свыше 31 700 человек, что уже больше, чем за весь 2022 год. А вот Ремдовский заказник на сегодняшний день посетило 26 тысяч за девять месяцев. Небольшое снижение есть. Мы, скажем так, перераспределили нагрузку, потому что только один объект пока существует там – мемориальный комплекс и «В чём сила Александра Невского». А вот экскурсионных возможностей, мест отдыха у нас сейчас оборудовано 54 с местом отдыхом и стоянками», – подчеркнула она.