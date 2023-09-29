Фестиваль «Другое искусство» вновь пройдёт в Пскове

17:59, 29 сентября 2023, ПАИ

Фестиваль особенных людей «Другое искусство», участниками которого станут инклюзивные коллективы и проекты, пройдёт в Пскове с 6 по 8 октября. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в беседе с корреспондентом ПАИ.

Открытие мероприятия пройдёт в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 6 октября в 18:00. На сцене выступит актёрский факультет Российской государственной специализированной академии искусств из Москвы.

Кроме того, 7 и 8 октября в торговом центре Fjord Plaza мастера с ограниченными возможностями здоровья представят свою продукцию. «Несмотря на все трудности, такие люди занимаются искусством и ремеслами – это дорогого стоит. Я буду признательна всем, кто придёт, посмотрит на жизненные силы наших мастеров и что-нибудь приобретёт. Мы впервые собираем их с территории всей нашей области и формируем такую ярмарку», – подчеркнула Ольга Тимофеева.

Помимо этого, в Псковской областной научной библиотеке имени Курбатова пройдут мастер-классы и творческая встреча с писателем, литературным редактором Мариной Козиковой.

«Кроме того, 6-го числа будет обширная деловая программа, так как педагогический состав специализированной академии искусств приедет к нам и даст мастер-классы нашим педагогам, которые работают с особенными ребятами не только в сфере культуры, но и в сфере образования», – подчеркнула Ольга Тимофеева.

7 октября фестиваль продолжится мероприятиями на базе Псковской областной научной библиотеки имени Курбатова. Среди них будет презентация книги сказок «Однажды в Новый год», которая написана авторами с ограниченными возможностями здоровья. А 8 октября в Большом концертном зале филармонии состоится показ спектакля «Прикасаемые».

«Это спектакль, который неоднократно получал «Золотую маску». Его проводит центр «Инклюзион» фонда поддержки слепоглухих «Соединение». Они приедут к нам из Москвы и покажут замечательный спектакль. Это всё будет бесплатно. Я призываю всех прийти и посмотреть, потому что это действительно шедевр», – заключила председатель профильного комитета.