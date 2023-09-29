Конкурсная комиссия на замещение должности главы Новоржевского округа начала работу
Первое заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы Новоржевского муниципального округа состоялось сегодня, 29 сентября. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».
В состав комиссии вошли шесть человек. Половина – депутаты Собрания депутатов Новоржевского района первого созыва, назначенные решением Собрания №3 от 25 сентября 2023 года, – Александр Кузнецов, Маргарита Чеботарева, Владимир Филиппов.
Ещё трое членов комиссии назначены распоряжением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и представляют правительство Псковской области: начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова, начальник управления государственной службы и кадров правительства Псковской области Александр Кабанов, заместитель начальника Правового управления правительства Псковской области Ирина Степанова.
На первом заседании члены комиссии из своего состава выбрали председателя – Александра Кузнецова. Секретарём комиссии выбрана Маргарита Чеботарева.
Члены комиссии определили условия конкурса на замещение должности главы Новоржевского муниципального округа и перечень документов, которые претенденты должны представить, а также назначили дату проведения конкурса и период для подачи документов в конкурсную комиссию.
По решению комиссии, конкурс состоится 25 октября, в один день пройдут сразу два этапа.
Объявление о проведении конкурса опубликуют в районной газете.
Конкурсная комиссия на замещение должности главы Новоржевского округа начала работу
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