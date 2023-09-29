Конкурсная комиссия на замещение должности главы Новоржевского округа начала работу

19:20, 29 сентября 2023, ПАИ

Первое заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы Новоржевского муниципального округа состоялось сегодня, 29 сентября. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».

В состав комиссии вошли шесть человек. Половина – депутаты Собрания депутатов Новоржевского района первого созыва, назначенные решением Собрания №3 от 25 сентября 2023 года, – Александр Кузнецов, Маргарита Чеботарева, Владимир Филиппов.

Ещё трое членов комиссии назначены распоряжением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и представляют правительство Псковской области: начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова, начальник управления государственной службы и кадров правительства Псковской области Александр Кабанов, заместитель начальника Правового управления правительства Псковской области Ирина Степанова.

На первом заседании члены комиссии из своего состава выбрали председателя – Александра Кузнецова. Секретарём комиссии выбрана Маргарита Чеботарева.

Члены комиссии определили условия конкурса на замещение должности главы Новоржевского муниципального округа и перечень документов, которые претенденты должны представить, а также назначили дату проведения конкурса и период для подачи документов в конкурсную комиссию.

По решению комиссии, конкурс состоится 25 октября, в один день пройдут сразу два этапа.

Объявление о проведении конкурса опубликуют в районной газете.