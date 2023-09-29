Многодетная семья из Псковской области признана одной из лучших в России

19:20, 29 сентября 2023, ПАИ

Семья Ивановых из Плюсского района стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года – 2023». Финал конкурса прошёл в Москве, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Михаил и Ирина Ивановы вместе с шестью своими детьми вошли в число 13 лучших многодетных семей страны. Ранее этот статус они заслужили в рамках регионального этапа конкурса.

Конкурс «Семья года» проводится с 2016 года и является масштабным проектом, направленным на укрепление института семьи, распространение положительного опыта социально ответственных семей и семейных династий, сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей.

Ежегодно участниками Всероссийского конкурса становятся более трёх тысяч семей, что служит импульсом для формирования общественного движения социально ответственных семей в поддержку семьи и родительства. В 2023 году в региональных конкурсах приняли участие более 3,4 тысячи семей. В оргкомитет всероссийского конкурса поступили 384 представления на семьи-победители региональных конкурсов из 86 субъектов России.