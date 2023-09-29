Пункты размещения вынужденных переселенцев продолжают работу в Псковской области

20:57, 29 сентября 2023, ПАИ

Пункты временного размещения вынужденных переселенцев продолжают работу в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по социальной защите.

Пункты продолжают своё функционирование до полного жизнеустройства на территории Псковской области либо на территориях других регионов России проживающих в них граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства, вынужденно покинувших свои дома и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке.