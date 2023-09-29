Поезда на участке Псков – Дно отменят с 2 по 5 октября

21:10, 29 сентября 2023, ПАИ

Пригородные поезда № 6 658 / 6 660 Псков – Дно и № 6 657 / 6 659 Дно – Псков отменят с 2 по 5 октября в связи с необходимостью предоставления окон для проведения ремонтных работ на участке Вешки – Дно. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Актуальная информация о расписании пригородных поездов размещается на информационных стендах АО «СЗ ППК», на сайтах АО «СЗ ППК», «Яндекс» и tutu.ru.