Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Поезда на участке Псков – Дно отменят с 2 по 5 октября

Пригородные поезда № 6 658 / 6 660 Псков – Дно и № 6 657 / 6 659 Дно – Псков отменят с 2 по 5 октября в связи с необходимостью предоставления окон для проведения ремонтных работ на участке Вешки – Дно. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: ПАИ

Актуальная информация о расписании пригородных поездов размещается на информационных стендах АО «СЗ ППК», на сайтах АО «СЗ ППК», «Яндекс» и tutu.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 сентября 2023

Посвящение младшеклассников в ряды «Орлят России» состоялось в Пустошке
29 сентября 2023

Поезда на участке Псков – Дно отменят с 2 по 5 октября
29 сентября 2023

Порядка 220 производителей выложат свои товары на главной осенней сельхозярмарке Псковской области
29 сентября 2023

Здоровье зубов ребёнка обсудили на «Серебряном дожде». Главное
29 сентября 2023

Опубликована программа Праздника псковского пирога
29 сентября 2023

В Великих Луках прошёл первый в России луковый фестиваль
29 сентября 2023

Бабье лето всё? Когда в Пскове ждать похолодания 
29 сентября 2023

В Пскове всё больше детей стали обращаться к врачу-ортодонту – эксперт

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...