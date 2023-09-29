Псковское правительство приобрело 12 служебных квартир для врачей

21:30, 29 сентября 2023, ПАИ

12 служебных квартир в Пскове, Великих Луках, Дно, Порхове и Пушкинских Горах приобрело для врачей правительство Псковской области с начала года. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

В 2022 году из средств регионального бюджета также было куплено 12 служебных квартир – в Пскове, Великих Луках, Печорах, Порхове и Опочке, добавили в комитете.