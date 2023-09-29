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Политика

Первое заседание провела комиссия по конкурсу на замещение должности главы Пыталовского округа

Первое заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы Пыталовского муниципального округа состоялось сегодня, 29 сентября. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

Фото: газета «Наша жизнь»

В состав комиссии по отбору кандидатов вошли шесть человек. Из числа депутатов Собрания депутатов Пыталовского муниципального округа первого созыва были назначены Елена Иманаева, Ирина Афонина и Дмитрий Ершов. Ещё трое членов назначены распоряжением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова: начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова, начальник управления государственной службы и кадров правительства Псковской области Александр Кабанов, заместитель начальника правового управления правительства Псковской области Ирина Степанова.

На первом заседании члены комиссии из своего состава выбрали председателя – им стала Елена Иманаева. Секретарём комиссии выбрали Ирину Афонину.

Члены комиссии определили условия конкурса на замещение должности главы Пыталовского муниципального округа и перечень документов, которые претенденты должны представить, а также назначили дату проведения конкурса и период подачи документов в конкурсную комиссию.

По решению комиссии конкурс состоится 25 октября. В один день пройдут сразу два этапа конкурса.

Объявление о проведении конкурса опубликуют в районной газете.

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