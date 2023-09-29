Первое заседание провела комиссия по конкурсу на замещение должности главы Пыталовского округа

21:40, 29 сентября 2023, ПАИ

Первое заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы Пыталовского муниципального округа состоялось сегодня, 29 сентября. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

В состав комиссии по отбору кандидатов вошли шесть человек. Из числа депутатов Собрания депутатов Пыталовского муниципального округа первого созыва были назначены Елена Иманаева, Ирина Афонина и Дмитрий Ершов. Ещё трое членов назначены распоряжением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова: начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова, начальник управления государственной службы и кадров правительства Псковской области Александр Кабанов, заместитель начальника правового управления правительства Псковской области Ирина Степанова.

На первом заседании члены комиссии из своего состава выбрали председателя – им стала Елена Иманаева. Секретарём комиссии выбрали Ирину Афонину.

Члены комиссии определили условия конкурса на замещение должности главы Пыталовского муниципального округа и перечень документов, которые претенденты должны представить, а также назначили дату проведения конкурса и период подачи документов в конкурсную комиссию.

По решению комиссии конкурс состоится 25 октября. В один день пройдут сразу два этапа конкурса.

Объявление о проведении конкурса опубликуют в районной газете.