Двух женщин госпитализировали после ДТП в Псковском районе

22:02, 29 сентября 2023, ПАИ

Столкновение автомобилей Lada Priora (ВАЗ) и Opel Mokka произошло на 20-м километре трассы Псков – Изборск у деревни Красная Репка в Псковском районе. После столкновения обе машины перевернулись, иномарка вылетела в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

















После ДТП водитель Lada Priora скрылся с места происшествия.

Пострадали 37-летняя и 36-летняя женщины. Спасатели эвакуировали их к каретам скорой помощи. После стабилизации состояния пострадавших госпитализировали в медучреждение.

По предварительным данным, водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.