Двух женщин госпитализировали после ДТП в Псковском районе
Столкновение автомобилей Lada Priora (ВАЗ) и Opel Mokka произошло на 20-м километре трассы Псков – Изборск у деревни Красная Репка в Псковском районе. После столкновения обе машины перевернулись, иномарка вылетела в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
После ДТП водитель Lada Priora скрылся с места происшествия.
Пострадали 37-летняя и 36-летняя женщины. Спасатели эвакуировали их к каретам скорой помощи. После стабилизации состояния пострадавших госпитализировали в медучреждение.
По предварительным данным, водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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