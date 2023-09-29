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Происшествия

Двух женщин госпитализировали после ДТП в Псковском районе

Столкновение автомобилей Lada Priora (ВАЗ) и Opel Mokka произошло на 20-м километре трассы Псков – Изборск у деревни Красная Репка в Псковском районе. После столкновения обе машины перевернулись, иномарка вылетела в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Двух женщин госпитализировали после ДТП в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Двух женщин госпитализировали после ДТП в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Двух женщин госпитализировали после ДТП в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Двух женщин госпитализировали после ДТП в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Двух женщин госпитализировали после ДТП в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Двух женщин госпитализировали после ДТП в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Двух женщин госпитализировали после ДТП в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Двух женщин госпитализировали после ДТП в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Двух женщин госпитализировали после ДТП в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

После ДТП водитель Lada Priora скрылся с места происшествия.

Пострадали 37-летняя и 36-летняя женщины. Спасатели эвакуировали их к каретам скорой помощи. После стабилизации состояния пострадавших госпитализировали в медучреждение.

По предварительным данным, водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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