Посвящение младшеклассников в ряды «Орлят России» состоялось в Пустошке

22:27, 29 сентября 2023, ПАИ

Торжественная церемония посвящения младшеклассников в ряды «Орлят России» состоялась в Пустошкинском центре образования вчера, 28 сентября. Об этом пишет районная газета «Вперёд».

С приветственным словом к ребятам обратилась заместитель директора Елена Трофимова. После старшеклассники из «Движения первых» провели для малышей интерактивную игру, посвящённую семи направлениям деятельности организации.

Затем «орлята» произнесли клятвы и прочитали стихи. После этого им повязали галстуки, вручили удостоверения и значки.

Завершилось мероприятие прослушиванием и исполнением гимна «Орлят России».

Напомним, что «Орлята России» – это проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших классов. Он был создан в 2021 году по инициативе министра просвещения РФ Сергея Кравцова. В настоящее время в проекте принимает участие более 60 тыс. классов, в том числе 101 команда из школ новых территорий России.