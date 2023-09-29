Посвящение младшеклассников в ряды «Орлят России» состоялось в Пустошке
Торжественная церемония посвящения младшеклассников в ряды «Орлят России» состоялась в Пустошкинском центре образования вчера, 28 сентября. Об этом пишет районная газета «Вперёд».
С приветственным словом к ребятам обратилась заместитель директора Елена Трофимова. После старшеклассники из «Движения первых» провели для малышей интерактивную игру, посвящённую семи направлениям деятельности организации.
Затем «орлята» произнесли клятвы и прочитали стихи. После этого им повязали галстуки, вручили удостоверения и значки.
Завершилось мероприятие прослушиванием и исполнением гимна «Орлят России».
Напомним, что «Орлята России» – это проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших классов. Он был создан в 2021 году по инициативе министра просвещения РФ Сергея Кравцова. В настоящее время в проекте принимает участие более 60 тыс. классов, в том числе 101 команда из школ новых территорий России.
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