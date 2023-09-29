Всероссийские соревнования по микрофутзалу на траве проходят в Гдовском районе

23:10, 29 сентября 2023, ПАИ

Всероссийские соревнования по микрофутзалу на траве проходят на площадке для мини-футбола в посёлке Чернёво Гдовского района, пишет газета «Гдовская заря».



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»

















В соревнованиях участвуют пять команд, прибывших как из регионов России («Чайка», Гдов, Псковская область; «Спарта», Псков; «Юниор», Бокситогорск, Ленинградская область; «Весна», Подольск, Московская область), так и из Белоруссии («Лиозно», посёлок городского типа Лиозно).

Первый соревновательный день открыл матч между командами «Чайка» и «Лиозно». Затем состоялось торжественное открытие чемпионата России, на котором участников поприветствовали глава Гдовского района Алексей Васильев, глава сельского поселения «Чернёвская волость» Любовь Авдейчик и координатор соревнований Константин Албегов.

«Игры проходят на хорошем уровне, несмотря на то что в этом месте мероприятие такого масштаба проходит в первый раз. За это огромное спасибо организаторам турнира. Все члены судейской команды имеют международную категорию, они настоящие профессионалы, за их плечами не одни соревнования разных уровней. Уровень подготовки участников достойный. Всем желаем удачи!» – отметил главный судья первенства открытого Кубка России по футзалу Дмитрий Желтов.

Завтра команды вновь выйдут на поле. В воскресенье состоится финал, а затем – торжественное закрытие соревнований, на котором подведут итоги трёх дней.

В газете напомнили, что футзал (микрофутзал) отличается от футбола диаметром мяча, размером площадки, техникой игры и количественным составом команды.