Специалисты научились выявлять депрессию с помощью МРТ

23:29, 29 сентября 2023, ПАИ

Специалисты Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ) с коллегами из Болгарии и Испании при поддержке Российского научного фонда разработали новый метод диагностики депрессии по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ). Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу программы «Приоритет 2030» Минобрнауки РФ, в рамках которой ведутся исследования.

Депрессивное расстройство, при котором люди теряют интерес к жизни на недели и месяцы без чётких внешних причин, по имеющимся данным, есть у 3,8 % населения Земли. Сложность диагностики депрессии заключается в том, что не существует широкодоступных анализов для подтверждения её наличия. Диагноз ставится врачом-психиатром на основании результатов осмотра, беседы и анкетирования. Известно, что депрессивные состояния связаны с изменениями в химической передаче сигналов мозга.

Однако учёные из БФУ, Мадридского политехнического университета и Пловдивского медицинского университета представили новый метод анализа нейронных связей по данным функциональных МРТ. В ходе исследований они сумели выявить различия между результатами томографии у здоровых людей и пациентов с депрессией.

Для 85 испытуемых провели сначала стандартный групповой анализ, применяемый в психиатрии, а затем анализ с помощью нового консенсусного подхода.

Оба эксперимента предполагали анализ разных характеристик объединений нейронов – узлов функциональной сети головного мозга, активность которых отражают процессы обработки информации и принятия решений. При групповом подходе сначала для каждого испытуемого индивидуально проводился расчёт характеристик, а затем применялся статистический анализ для поиска сходств и различий.

При консенсусном подходе требовалось меньше усилий – для каждой из двух экспериментальных групп строилась одна общая характерная функциональная сеть со связями, присущими 95 % испытуемых из группы, а затем по каждой из сетей рассчитывались характеристики и сравнивались. Различия между здоровыми и больными оказались видны уже напрямую из рассчитанных сетевых характеристик.

В ближайшее время исследователи планируют создать систему автоматического распознавания депрессии на основе функциональной МРТ. Предполагается комбинированное использование группового и консенсусного подходов.