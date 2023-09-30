Открытие ралли «Пушкинские Горы – 2023» проходит в Псковской области

10:45, 30 сентября 2023, ПАИ

Официальное открытие ралли «Пушкинские Горы – 2023» проходит на площади перед Научно-культурным центром в Пушкинских Горах, сообщается в газете «Пушкинский край».

Соревнования пройдут в статусе финала Кубка России и финального этапа Кубка Содружества «Трофей Александра Невского».

Всего на ралли «Пушкинские Горы – 2023» заявлены 72 экипажа. В Псковскую область приедут гонщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Майкопа, Краснодара, Ижевска, Владивостока, Петрозаводска, Уфы, Владимира, Смоленска, Кирова, Минска, Череповца и других городов.

Старт первой секции запланирован на 11:00. Планируется, что в этот день гонщики проедут шесть скоростных участков.

Финиш первого экипажа, согласно расчётному времени, состоится в 16:20 в деревне Литово Новоржевского района.