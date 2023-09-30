Число интернет-пользователей в России выросло в 100 раз за 25 лет

12:40, 30 сентября 2023, ПАИ

Число интернет-пользователей в России выросло в 100 раз за 25 лет, сейчас Сетью пользуется 100 миллионов россиян, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

«В 1998 году <…> доступ к Сети имело около 1 миллиона человек. В 2023 году ежедневная аудитория интернета в нашей стране составляет почти 100 миллионов человек. Россия занимает первое место в Европе по количеству пользователей Всемирной сетью, у нас один из самых доступных с точки зрения стоимости Интернет в мире», – заявил Чернышенко.

По его словам, к настоящему моменту почти 25 тысяч населённых пунктов с численностью от 100 до 500 человек обеспечены услугами передачи данных.

Он также отметил, что широкополосным доступом к интернету будет обеспечено 90 % домохозяйств к концу 2024 года: «Для этого устанавливаем базовые станции сотовой связи, прокладываем ВОЛС в населённые пункты в удалённых и труднодоступных территориях, проводим обновление и развитие российской спутниковой инфраструктуры».

Чернышенко подчеркнул, что вклад Рунета в экономику России в 2022 году увеличится на 29 %, составив 12,2 триллиона рублей за год. При этом у государства остаются масштабные планы и задачи развития интернет-инфраструктуры.

30 сентября в России отмечается День Интернета. Заместитель председателя Правительства РФ поздравил пользователей и специалистов отрасли.