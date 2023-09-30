89 лиственниц посадили волонтёры в псковском сквере

15:33, 30 сентября 2023, ПАИ

Волонтёры высадили 89 саженцев лиственницы в сквере на улице Вокзальной в Пскове, сообщается в телеграм-канале Алеси Михачевой.

Число саженцев символизирует количество субъектов России.

«Очень приятно было видеть, что на акцию пришли целыми семьями. На главном фото маленькая принцесса, которая очень хотела посадить дерево, и вчера одна светлая мечта осуществилась», — написала Алеся Михачева

Напомним, 30 сентября впервые отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. В связи с этим к соотечественникам обратился президент РФ Владимир Путин.