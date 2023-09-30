В России женщины всё чаще стали отказываться от аборта

15:52, 30 сентября 2023, ПАИ

Доля отказов от абортов в России растёт, более 22 % женщин, которые планировали его сделать, передумали, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин, профессора Наталию Долгушину.

«Хочу сказать, что у нас доля отказавшихся от абортов растёт, то есть мы видим результаты нашей деятельности. И в этом году, по нашей официальной статистике, это 22,4 %. Это 45 тысяч сохранённых жизней. Это очень большое число», – сказала Долгушина на международной медицинской научно-практической конференции «Аборт и здоровье женщины».

Она отметила, безопасного аборта не бывает, эта процедура всегда влияет на женское здоровье: даже если физического недуга не случится, будет влияние на психологический статус.