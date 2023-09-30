Школьник распылил перцовый баллончик на уроке в Подмосковье
Ученик восьмого класса решил сорвать урок и распылил перцовый баллончик, вследствие чего четверо одноклассников отравились, сообщает РИА Новости.
По данным ведомства, 29 сентября ученик восьмого класса одной из школ Клина хотел сорвать урок и распылил перцовый баллончик. Четверо несовершеннолетних отравились токсинами. Детям оказали медпомощь в местной больнице и отпустили домой.
«Прокуратура проводит проверку. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся», – рассказали в областной прокуратуре.
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