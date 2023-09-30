Концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия» прошёл в Великих Луках
Концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия» в честь Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией прошёл в Великих Луках, сообщается в газете «Великолукская правда. Новости».
На сцене выступили творческие коллективы из Великих Лук: вокальный ансамбль «Традиция», театр детской песни «Летний дождь», Роман Зимин совместно с ансамблем танца «Белые росы», фольклорный ансамбль «Заряница» и другие.
Всего концерт посетило около 300 зрителей.
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