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Культура

Концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия» прошёл в Великих Луках

Концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия» в честь Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией прошёл в Великих Луках, сообщается в газете «Великолукская правда. Новости».

Фото: «Великолукская правда. Новости»

На сцене выступили творческие коллективы из Великих Лук: вокальный ансамбль «Традиция», театр детской песни «Летний дождь», Роман Зимин совместно с ансамблем танца «Белые росы», фольклорный ансамбль «Заряница» и другие.

Всего концерт посетило около 300 зрителей.

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